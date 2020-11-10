Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эрдоган принял отставку главы Минфина

Эрдоган принял отставку главы Минфина
Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.

"Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - сообщила администрация турецкого лидера.


США. Мурата Уйсала на этом посту заменил Наджи Агбал.

Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее падение турецкой лиры связывали с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, сильным землетрясением в Измире и экономическим кризисом в Турции на фоне пандемии.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Гороскоп на 2021 год: Рак
Гороскоп на 2021 год: Рак
Президент Украины заразился коронавирусом
Президент Украины заразился коронавирусом
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе
Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed
EA рассказала о сроках выхода новых Battlefield и Need for Speed

Топ на сегодня

Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в

Еще по теме

Эрдоган призвал турок скупать дешевеющую национальную валюту
Эрдоган не принял отставку главы МВД на фоне пандемии
Конфликт с США заставил инвесторов бежать из Турции
Эрдоган принял отставку Давутоглу с поста премьера Турции