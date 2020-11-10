Эрдоган принял отставку главы Минфина

Влада Некрасова

Президент Турции Тайип Эрдоган принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, сообщила администрация турецкого лидера.

Сообщение об отставке Албайрака, который является зятем Эрдогана, из-за проблем со здоровьем появилось в воскресенье в официальном аккаунте министра в Instagram на фоне рекордного падения курса турецкой лиры. Ранее в соцсетях против главы минфина была развернута кампания с требованием его отставки на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.

"Берат Албайрак 8 ноября распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке по состоянию здоровья. Наш президент рассмотрел это прошение и принял отставку министра", - сообщила администрация турецкого лидера.

США. Мурата Уйсала на этом посту заменил Наджи Агбал.

Турецкая лира достигла нового рекордного минимума в преддверии объявления результатов президентских выборов в США. Аналитики считают, что отношения между Анкарой и Вашингтоном могут обостриться, если победит кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее падение турецкой лиры связывали с военным конфликтом в Нагорном Карабахе, сильным землетрясением в Измире и экономическим кризисом в Турции на фоне пандемии.