К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
Сегодня, 00:30 Влада Некрасова
Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK.
Ее автор – музыкальный журналист Денис Спутников. Он собирал материал в 2019-2020 годах.
В книге показаны наиболее важные моменты "арийской" истории глазами самих участников.
Выход биографии приурочен к 35-летнему юбилею коллектива.
По материалам: ria.ru