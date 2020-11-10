К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы

Влада Некрасова

Книга "Ария: Возрождение легенды. Авторизованная биография группы" выйдет в издательстве АСТ в декабре 2020 года, сообщается на официальной странице группы VK.

Ее автор – музыкальный журналист Денис Спутников. Он собирал материал в 2019-2020 годах.

В книге показаны наиболее важные моменты "арийской" истории глазами самих участников.

Выход биографии приурочен к 35-летнему юбилею коллектива.