Как подать на алименты, сколько можно потребовать и как следить за расходами на ребенка. Инструкция

Вадим Карасев

Россия находится в лидерах по количеству разводов. По закону родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, даже если семья распалась. Но часто бывшие супруги не могут мирно решить вопрос обеспечения детей. В ведении Федеральной службы судебных приставов на постоянной основе находится более 1 млн долгов по алиментам. По данным ведомства на май 2019-го, 78% должников — мужчины. Взыскать удается менее 10% от общего объема задолженности. Не все знают, как это сделать правильно и на что можно потратить эти деньги. Ruposters рассказывает, как подать на алименты и на какие нюансы нужно обратить внимание.

Кто имеет право на алименты

Каждый несовершеннолетний ребенок имеет право на алименты. Дети, которые родились в официальном браке, имеют одинаковые права на выплаты с детьми, родившимися в гражданском.

Однако следует знать, что для получения алиментов важны два условия: ребенок должен быть несовершеннолетним и иметь кровное родство с лицом, которое обязано выплачивать ему деньги. Если ребенок рожден в официальном браке, процедура получения алиментов упрощается. В ином случае придется дополнительно устанавливать отцовство через суд.

При отсутствии живых родителей ребенок вправе претендовать на выплаты от своих братьев и сестер, а также дедушек и бабушек. Нетрудоспособные граждане, достигшие совершеннолетия, имеют право на алименты при предоставлении справки об инвалидности.

В каких случаях алименты можно оспорить

отец ребенка является донором генетического материала;алименты пытаются взыскать со второго супруга на детей от первого брака;можно не платить алименты, если ребенок достиг 18 лет. Но в случаях, которые признаны судебной инстанцией исключительными, происходит пролонгация выплат. Например, в случае нетрудоспособности;при усыновлении ребенка биологический родитель вправе обратиться в суд с иском о снятии с него алиментных обязательств;если отец обратился в суд с заявлением об оспаривании отцовства;в случае преждевременной кончины плательщика или получателя выплаты прекращаются.

Отец вправе забрать ребенка себе, тогда вместо алиментов придется полностью содержать его.

Какие способы взыскания алиментов существуют

Можно договориться о добровольных выплатах. В таком случае между бывшими супругами заключается мировое соглашение. В нем должны быть прописаны условия обеспечения, размер алиментных выплат и порядок их индексации. Там же могут содержаться обстоятельства, при наступлении которых выплата алиментов прекращается. Например, передача в собственность ребенка недвижимости или согласие родителя на вывоз за границу. Договор лучше всего заверить нотариально, это убережет плательщика от внезапных сюрпризов.

Если люди не могут прийти к взаимному соглашению, алименты взыскиваются принудительно. Тогда их размер будет устанавливать судья, руководствуясь иском заинтересованной стороны. В суд необходимо предоставить следующие документы:

заявление о взыскании алиментов — оригинал и копию;копию свидетельства о рождении ребенка;копию свидетельства о регистрации брака или его расторжении;справки о доходах обоих родителей;справки с места жительства ребенка и бывших супругов.

Если должник уклоняется от выплат, но не оспаривает родство, то заявление в суд подается в форме судебного приказа. Будущий получатель выплат должен обратиться в мировой суд с таким заявлением, судья оформит приказ, а после направит его должнику. Такой документ имеет силу исполнительного листа.

Если все сложнее, отцовство не установлено или должник уже обременен алиментами, заявление подается в форме иска. Это же правило действует и в случае отмены судебного приказа.

Сколько денег можно взыскать и на какие нужды

Сумма выплат будет зависеть от числа несовершеннолетних детей. На одного ребенка это четверть дохода, треть дохода — на двух детей и половина дохода — на трех и более отпрысков. Суд может изменить сумму выплат как в меньшую, так и в большую сторону. Основанием для этого может стать трудное материальное положение должника, текущий уровень жизни детей, инвалидность одного из родителей, рожденные в другом браке дети и т.д.

В случае добровольного соглашения родители обоюдно определяют сумму, которую нужно выплачивать на одного ребенка и сроки ее уплаты. Выплаты должны расходоваться на воспитание, образование и обучение ребенка. Получатель не вправе тратить денежные средства на личные потребности: покупку одежды, питания, предметов роскоши и т.д.

Как проследить, расходуются ли деньги на ребенка

А что делать, если плательщик подозревает, что его деньги уходят не туда? Самым оптимальным и одновременно довольно радикальным решением такого вопроса станет подача иска в суд с требованием о перечислении 50% алиментов на личный банковский счет ребенка.

Можно потребовать от получателя денег предоставления отчетов о произведенных тратах. Однако с законодательной точки зрения никто не обязан отчитываться о том, куда потрачены алиментные выплаты. Отчеты может обязать предоставить только суд при наличии на то веских оснований.

Еще один вариант, который можно использовать в крайнем случае, — лишить бывшую жену (мужа) родительских прав и забрать себе ребенка. Но просто так это не сделать, нужны дополнительные серьезные причины для такого действия. Такими причинами могут быть вредные привычки женщины, уклонение от выполнения родительских обязанностей или жестокое обращение с детьми. Лучше всего вместо этого ходатайствовать о новом определении места жительства ребенка. Тогда его передадут на воспитание другому родителю. Но для того чтобы суд удовлетворил этот запрос, нужно доказать, что ребенку действительно будет лучше в другом месте и у вас есть все условия для полноценного проживания и воспитания.

Что будет, если не платить алименты

Сначала на должника по алиментам возбуждается исполнительное производство. Оно "развязывает руки" судебным приставам и дает им право арестовать счета неплательщика, его недвижимое имущество, удержать средства из заработной платы в пользу взыскателя, ограничить выезд за границу, а если и это не поможет, должник может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Злостный неплательщик алиментов может быть наказан исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

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