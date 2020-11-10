Кандидат на пост главы Минвостока рассказал о планах развития Севморпути

Алексей Вольцев

Кандидат на должность главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что необходимо собрать штаб по развитию Северного морского пути для развития Арктической зоны.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру главы Минвостокразвития Александра Козлова на должность министра природных ресурсов и экологии. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ. Также Мишустин в понедельник предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Чекункова.