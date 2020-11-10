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Комплекс предпроектных исследований для оценки природных и техногенных условий намеченного строительства

Одним из начальных этапов проектных и строительных работ является проведение на застраиваемой территории изыскательских исследований, в состав которых входит топографическая съемка земельного участка, а также инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания.

Составление программы инженерно-изыскательских работ

При составлении программы инженерных изысканий должны учитываться все аспекты условий застраиваемой местности, которых должны коснуться инженерно-геодезические изыскания для строительства и прочие намечающиеся исследовательские работы. В программе:

  • указываются подлежащие изучению элементы геодезической, геологической и экологической ситуации в пределах исследуемой территории;
  • обосновываются плановые границы и глубина предстоящих исследований;
  • оценивается уровень сложности местных природных и техногенных условий.

Результаты инженерных исследований

С учетом полученных от компании «Мос-Геодез» сведений владелец земельного участка может принять обоснованные решения:

  • о возможности и целесообразности строительства на выбранной территории;
  • о размерах необходимых капиталовложений в мероприятия по обеспечению безопасности проектируемого объекта и его экологического окружения.

Для этого, во-первых, требуется точный топографический план местности. В зависимости от размеров снимаемой территории и требований к точности картографических материалов геодезическая съемка (http://mos-geodez.ru/geodezicheskaya-semka.php) может производиться различными наземными способами или методом аэрофотосъемки.

После того как соответствующие специалисты выполняют инженерно-экологические изыскания для строительства, оказываются выявленными все имеющиеся на обследованной территории нарушения санитарных нормативов и их причины.

На основании информации, собранной геологами и гидрогеологами, составляется инженерно-геологический технический отчет, в котором приводятся исходные данные для проектирования фундамента и защитных мероприятий, направленных на предотвращение вредного воздействия на постройку со стороны грунтовых вод, опасных подземных процессов и прочих негативных факторов геологической среды.

Все съемочные, экологические, инженерно-геологические изыскания для строительства профильными сотрудниками компании «Мос-Геодез» проводятся согласно требованиям нормативной документации и законов РФ.

# Строительство

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