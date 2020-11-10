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Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе

Корпорация МСП и Центросоюз объединятся в развитии кооперации на селе
Корпорация МСП и Центральный союз потребительских обществ РФ (Центросоюз) договорились о совместной комплексной поддержке субъектов МСП по организации и расширению рынков сбыта их продукции в сфере АПК, сообщает пресс-служба корпорации.

В рамках заключенного соглашения будут реализованы совместные мероприятия по расширению доступа субъектов МСП в АПК на полки розничных торговых предприятий Центросоюза, мероприятия по оказанию финансово-гарантийной поддержки субъектам МСП – поставщикам и/или потенциальным поставщикам сети магазинов Центросоюза РФ.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман выразил уверенность, что соглашение с Центросоюзом РФ в совокупности с дорожными картами, где прописаны детальные процедуры создания "зеленого коридора" для компаний МСП при выходе в крупные сети, позволит малому бизнесу активнее осуществлять реализацию своей продукции.


"Корпорация МСП уделяет особое внимание развитию субъектов МСП в сфере АПК. Во всех регионах страны организованы центры компетенций, которые доводят до сельхозпроизводителей "коробочный продукт" - комплекс мер поддержки для сельхозкооперативов и фермеров-членов кооперативов, содержащий, в том числе, меры, направленные на организацию и расширение сбыта. В то же время, произведённая субъектами МСП продукция не всегда находит своё место на полках, несмотря на то, что эта продукция качественная, экологически чистая. Проблема состоит в том, что иногда менеджмент среднего звена действует вразрез с интересами акционеров торговых сетей и не достаточно активно вводит товар сельскохозяйственных субъектов МСП в ассортимент магазинов сети", - пояснил Браверман.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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