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Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года

Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года

Лунная энергетика может стать причиной проблем и неурядиц, поэтому так важно прислушиваться к советам астрологов. Их рекомендации помогут минимизировать риски и провести грядущий день без особых неурядиц.


10 число астрологи называют проблемным днем. В эти сутки энергетика Меркурия, который входит в Знак Скорпиона, не лучшим образом влияет на финансовое положение. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют с осторожностью относиться к любым денежным вопросам, чтобы не привлекать неудач, а также следить за эмоциями, чтобы они не стали причиной конфликтов и разногласий.

Фаза Луны: Луна продолжает убывать в Знаке Девы. 25 лунные сутки — время неопределенное, когда неприятности могут как окрылить, заставляя бороться за благополучие, так и завести в тупик. В это время важно верить в себя и не опускать рук, если что-то идет не так.

Магнитные бури 10 ноября: Солнце спокойно, вспышек на вторник не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня:


осторожность и осмотрительность;
завершение текущих дел;
доброжелательный настрой;
обучение;
забота о здоровье;
укрепление семейных отношений.

Что отпугнет успех в этот день:


необдуманные финансовые операции;
авантюры и рискованные мероприятия;
агрессия;
невнимательность к происходящему вокруг.

Домашние дела по лунному календарю

Во время пребывания Луны в Деве заниматься можно теми делами, которые требуют завершения или были запланированы ранее. Во вторник при наличии свободного времени можно делать ремонт или переезжать, однако закупать что-то для обустройства дома может быть чревато колоссальными тратами. Если нет необходимого материала, ремонт стоит отложить до более благоприятного времени. В эти сутки важно направить силы на то, что не раздражает и не ведет к чрезмерным тратам.

Что надеть в этот вторник

В этот день лучшими цветами будут те, что притягивают деньги: зеленый, золотой, серебряный и красный. Также можно воспользоваться талисманами из натуральных камней. Энергетика хризолита, родонита, цитрина поможет привлечь финансовые потоки и не остаться без гроша в кармане. Усилить влияние камней помогут и золотые украшения.


Финансы и работа в 25 лунный день

В 25 лунные сутки с осторожностью стоит подойти к любым финансовым вопросам. Энергетика Меркурия в Скорпионе привносит в жизнь трудности, и в этот день важно не ошибиться. Сделки, особенно спонтанные, вряд ли приведут к обогащению, а авантюры могут стать причиной длительных перебоев с деньгами.

Во вторник удачно пройдет обучение, использование новых навыков в работе. Интеллектуальный труд, отсутствие спешки и вдумчивость уберегут от фатальных ошибок и помогут найти верный путь, ведущий к материальному благополучию и процветанию.

Любовь и отношения 10 ноября

Во вторник лучше всего заниматься укреплением отношений в семье. Внимание к просьбам близких, заговоры на мир и лад в семье и ответственность за слова и действия уберегут от скандалов и помогут обойти стороной серьезные конфликты.

Поиск любви в этот день может обернуться разочарованием, поэтому астрологи рекомендуют не стремиться на свидания с теми, от кого интуитивно чувствуется напряжение. Обмануться в этот день будет легко, а вот справиться с разочарованием — нет.

Настроение и здоровье и по лунному календарю

День подходит для умеренных физических нагрузок и заботы о состоянии здоровья. Во вторник важно исключить переутомление, которое негативно сказывается как на самочувствии, так и на настроении, поэтому так важно делать перерывы в работе. Лучшей тактикой будет завершение текущих дел и своевременный отдых для восстановления сил и душевного равновесия.

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По материалам: dailyhoro.ru

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