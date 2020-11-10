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МВФ требует от Украины сбалансированный и реальный бюджет

МВФ требует от Украины сбалансированный и реальный бюджет
Международный валютный фонд (МВФ) недоволен проектом государственного бюджета Украины. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"МВФ как кредитора, безусловно, беспокоит состояние наших публичных финансов. Учитывая указанное, партнеры требуют сбалансированного и реального бюджета. Реальный – здесь ключевое слово. Ведь, если мы предполагаем завышенный дефицит без реальных источников покрытия – это ставит под угрозу нашу финансовую состоятельность", – сказал Гетманцев.
Он отметил, что в сбалансированном и реальном госбюджете "без иллюзий" заинтересована и сама Украина, но пока к финансовому документу "огромное количество замечаний".

"У нас есть вопрос и к расходной, и к доходной части бюджета. Однако наибольшее беспокойство вызывает дефицит и государственный долг. Дефицит объемом 6% ВВП – огромный. Но еще больше вызывает беспокойство неопределенность с источниками его покрытия. Минфин рассчитывает привлечь ...700 млрд грн на внутреннем рынке. Я не вижу такого потенциала, такой ликвидности на рынке", – объяснил председатель финансового комитета Рады.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/mvf-trebuet-ot-ukrainy-sbalansirovannyy-i-realnyy-byudzhet-getmancev-1526583.html
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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