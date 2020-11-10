Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу

Влада Некрасова

Сказка "Икабог" Джоан Роулинг о страшном монстре и жителях сказочной страны Корнукопии поступила в продажу во всем мире в печатном и электронном форматах, сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".





"Во всем мире стартовали продажи новой книги Дж. К. Роулинг "Икабог". В нее вошли иллюстрации 34 победителей конкурса. Участие принимали дети от 7 до 12 лет. Книга опубликована в печатном и электронном форматах на русском, английском, упрощенном китайском, французском, итальянском, немецком, испанском и португальском языках", — говорится в сообщении.

В конце мая Роулинг начала выкладывать в Сеть сказку, которую написала более десяти лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине.

Королевство Корнукопия было самым богатым и счастливым в мире. Кондитеры, колбасники, сыровары, виноделы изобретали такие вкусные лакомства и напитки, что те, кому посчастливилось их отведать, плакали от счастья. Страна процветала, народ радовался. Все бы хорошо, но в туманном, мрачном Смурланде, расположенном на севере королевства, ходили слухи об Икабоге, страшном болотном чудовище. Никто не верил в существование монстра из детской сказки, пока однажды ночной кошмар не стал явью.