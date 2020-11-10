Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах

Алексей Вольцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате ночного погрома в его резиденции оттуда были украдены компьютер, часы и другие предметы.

Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.

"В резиденции премьера украли компьютер, часы, парфюмерию, водительские права и другие предметы. Все этого, конечно, "во имя родины", - написал Пашинян в =68.ARBGRccXy_-M9BJVOOPq7WXCAY1wPTAfBPlXi0m5c6TT8dpWz3te4N2alENmO6yC_UR5N5sGhSwr3VIQF-prJ5pxdQZ03VGkTj6xWadPDJUtytsy77UyRTywXs4m_K1pjwCRRPLTUk-hCfKcWnCLq0eQh50i8i56amm0HnyPRe_mSrYDImxxtjMaWsXuf3s0uB2Db0KAq5yKyFpnuicvmLDBntv4pcYeneJsjhc6XPF6cbcMf-NgFv9P5_flL3YvlRQO78ZeYOH-tI__sg3f4dxw2vlOSzoDUVG753Mtkov1aAVn6CctQ1QHz9iicszQrnKF0Y2M9FZY1X187Wf2jLIX&__tn__=-R]Facebook.

Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.