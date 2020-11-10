Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Для педагогов Пермского края организованы бесплатные курсы повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, после чего слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Каждый курс длится 72 академических часа. 

Педагоги пройдут обучение по следующим программам: «Применение облачных технологий для решения профессиональных задач работниками сферы образования», «Развитие цифровой грамотности. Технологии искусственного интеллекта для каждого», «Развитие цифровой грамотности. Кибербезопасность и защита данных в цифровой образовательной среде. Практика применения».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой онлайн-архив с картинами Ван Гога
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Гороскоп на 2021 год: Рак
Гороскоп на 2021 год: Рак
Президент Украины заразился коронавирусом
Президент Украины заразился коронавирусом
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"

Топ на сегодня

Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм

Еще по теме

Минобрнауки РФ проведет мониторинг цифровых компетенций педагогов?
В Совфеде предложили привлекать ссузы для подготовки кадров для цифровой экономики
Спикер Госдумы примет участие в семинаре по цифровой экономике
Второй «IT-куб» открылся в Хабаровске