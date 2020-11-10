Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики

Влада Некрасова

Для педагогов Пермского края организованы бесплатные курсы повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Пермского края.

Обучение проходит полностью в дистанционном формате, после чего слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации. Каждый курс длится 72 академических часа.

Педагоги пройдут обучение по следующим программам: «Применение облачных технологий для решения профессиональных задач работниками сферы образования», «Развитие цифровой грамотности. Технологии искусственного интеллекта для каждого», «Развитие цифровой грамотности. Кибербезопасность и защита данных в цифровой образовательной среде. Практика применения».