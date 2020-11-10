Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

Анастасия Иванова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Для тех украинцев, кто не намерен ждать повышения пенсий до 300 долларов через десять лет, Кабмин обещает увеличить выплаты уже с 1 декабря — правда, речь идет о гораздо меньших деньгах — минимальной и максимальной пенсиях.

Грядущее повышение связано с увеличением прожиточного минимума до 2189 гривен, напоминает 112.ua.

Благодаря ему после перерасчета минимальная пенсия составит 1769 гривен (+57 гривен), а максимальная — 17690 гривен (+570 гривен).

Кроме того, увеличится и надбавка пенсионерам за стаж, для мужчин который составляет более 35 лет, а для женщин — более 30 лет. Ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Она вырастет на 57 гривен до 17,69 гривен.

При этом повышение минимальной пенсии, к сожалению, никак не повлияет на тех пенсионеров, у которых полный стаж, и они получают минимум 2100 гривен. Кроме того, часть пенсионеров «огорчат» в следующем году: пенсии не повысят тем, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы, а также людям, у которых есть существенные прибавки к пенсиям, и тем, кто получает пенсии по специальному закону.

Как известно, пенсия считается по специальной форме. Среднюю зарплату за три года нужно умножить на стаж в годах, потом умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить эту сумму на 1%.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что часть пенсионеров могут остаться без дополнительных выплат из-за изменений в некоторых законодательных актах. Речь идет о пенсии по выслуге лет.

Фото: ubr.ua