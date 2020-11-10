Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына

Алексей Вольцев

[media=https://www.instagram.com/p/CHVwdHinoPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию."Костер, вино, сосиски и рождественский ангел, или как сделать мрачное карантинное воскресенье радостным!" – подписала серию видео Нетребко.

В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.

сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали.

Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).