Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Сегодня, 03:20 Алексей Вольцев
. Поклонников оперной певицы Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына, двенадцатилетнего Тьяго Аруа, который в образе ангела исполнил небольшую партию.
[media=https://www.instagram.com/p/CHVwdHinoPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]"Костер, вино, сосиски и рождественский ангел, или как сделать мрачное карантинное воскресенье радостным!" – подписала серию видео Нетребко.
В комментариях многие пользователи написали, что Анна Нетребко создала "волшебную" атмосферу на своей веранде, а также отметили звонкое пение ее сына: "Чудесно поешь, Ангел!" – считает sevda7455; "Какой замечательный голосистый ангел", – присоединилась к обсуждению hegay_eugeniya; "У Тиши ангельский голосочек", – подчеркнула liaginskaia; "Прелесть какая", – прокомментировала nechaeva305.
сообщила в инстаграме, что попала в одну из Московских больниц с ковидной пневмонией. По ее словам, к врачам она обратилась сразу, как только почувствовала недомогание. Анна Нетребко быстро справилась с заболеванием, поэтому через несколько дней ее выписали.
Сейчас певица находится дома в Вене (Австрия).
По материалам: ria.ru