Признаки тайного дара: как понять, что вы — духовный целитель

Вадим Карасев

Далеко не все люди являются духовными целителями, так как это качество дается человеку от рождения Вселенной. Многие эксперты отмечают, что этот дар можно приобрести. Узнайте о самых главных признаках того, что вы тоже являетесь целителем.

Если ваша душа болит или наполнена негативом, совсем не обязательно бежать к целителю. Каждый человек сам для себя является духовным врачом. Нужно лишь ознакомиться с полезными техниками. В этом случае вы можете воспользоваться специальной мантрой для исцеления от отрицательной энергии. О том, что вы можете своими мыслями и словами лечить других, говорят некоторые черты и особенности.

Рядом с вами люди восстанавливают энергию

Люди становятся более веселыми и позитивными, когда видят вас. Это напрямую указывает на то, что у вас есть дар, ведь вы исцеляете их душу и восполняете их энергию. Вы — магнит для позитивных вибраций Вселенной. Если вам говорят, что рядом с вами чувствуется спокойствие и умиротворение, вы являетесь целителем.

Самые близкие люди редко болеют

Считается, что созидательная энергетика излечивает раны, укрепляет иммунитет, причем не только того человека, у которого есть дар исцеления, но и его близких. Если в вашей семье мало недугов, это значит, что кто-то точно является живым источником силы.

У вас бывают необъяснимые перепады настроения

Это происходит из-за того, что биополе целителя забирает себе всё самое плохое от человека, который хочет избавиться от негативных мыслей. Данный процесс не проходит бесследно — некоторые люди испытывают странные и непредсказуемые перепады настроения, другие могут впадать в легкую апатию на короткие промежутки времени.

Вас одолевает желание помогать другим

Практически все целители обладают непреодолимым желанием помогать окружающим, причем порой они действуют себе в ущерб, отказываясь от удобств. Это один из самых главных признаков того, что у вас есть подобный дар.

Кто-то из ваших близких тоже был или является целителем

Это очень важно, поскольку дар нередко передается по наследству. Если в семье все целители были женщины, это не обязательно означает, что в следующем поколении это тоже будет девочка. С другой стороны, женщины-целительницы встречаются чаще, чем мужчины. Об истинных причинах того, почему это происходит, не знает никто.

Истощение от общения

Люди с даром исцеления души нередко испытывают различные эмоциональные проблемы после длительного общения с окружающими. Большинство целителей любит находиться в уединении, потому что процесс исцеления людей их быстро выматывает, лишает сил.

К вам притягивает маленьких детей и животных

Вы ничего не делаете, но дети сами идут к вам и совершенно вас не боятся. Животные делают то же самое, причем не проявляют никакой агрессии, хотя с окружающими они ведут себя иначе. Это происходит из-за того, что энергетика человека-целителя чиста.

Люди открываются вам

Они делают это даже в том случае, если человек с даром исцеления ничего у них не спрашивает. Это связано с тем, что у целителя очень светлая душа, которая излучает позитив. Людям кажется, что это самый близкий человек на свете.

Люди обращаются к вам за советом

Многие из окружающих постоянно спрашивают о том, стоит ли им делать задуманное. Это связано с тем, что целители излучают мудрость. Они обладают мощной интуицией, которая помогает им преодолевать препятствия и делать правильный выбор вслепую. Люди это замечают.