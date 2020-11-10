Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»

Анастасия Иванова

Ежегодный Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства» проходит с 6 по 13 ноября. Его цель – тиражирование лучших практик по поддержке семьи и детства, обеспечивающих реализацию национальных целей развития и задач Десятилетия детства. Представители Волгоградской области презентуют межведомственную программу по развитию системы безопасного детства «Мир начинается с семьи», а также комплекс мер по поддержке родителей детей-инвалидов, сообщает пресс-служба Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

В деловую программу также входят конференции, интегрированные занятия, презентации, круглые столы, практические занятия. Организатором форума выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В форуме принимают участие более 2 тысяч человек.

Волгоградская область участвует в форуме ежегодно, при поддержке фонда разработано и уже реализовано свыше 25 программ. Они посвящены повышению качества жизни детей – организации ранней помощи, сохранению семейной среды воспитания ребенка, получению предпрофессиональной подготовки, успешному трудоустройству и социальной адаптации. Опыт региона по внедрению увеличенного норматива на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья признан успешным и рекомендован Министерством просвещения Российской Федерации для внедрения в субъектах Российской Федерации.