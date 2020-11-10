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Протестующие оцепили здание парламента в Ереване

Протестующие оцепили здание парламента в Ереване

Ереванцы, протестующие против заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе, в ночь на вторник оцепили здание парламента.

«Где Никол Пашинян? Мы требуем, чтобы он вышел к нам. Также требуем, чтобы начальник Генштаба Оник Гаспарян вышел к нам и принял власть», — говорят они.

Ранее Пашинян назвал достигнутые при участии президента России Владимира Путина договоренности о прекращении огня в Карабахе «очень трудными».

Президент Ильхам Алиев назвал сроки передачи под контроль Азербайджана трех районов вокруг Карабаха, в который направились российские миротворцы.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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