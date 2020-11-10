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Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна

Протестующие в Ереване напали на спикера парламента Арарата Мирзояна

У парламента Армении произошла стычка между демонстрантами и охранниками спикера парламента Арарата Мирзояна. Сам он в этом время находился в автомобиле. По данным корреспондента Sputnik Армения, его избили.

Протестующие пытались силой достать председателя Национального Собрания Армении Арарата Мирзояна из автомобиля. Они окружили его и выкрикивали ругательства в его адрес. Группа военных была вынуждена выйти на защиту.

Сначала произошла небольшая стычка между охранниками и демонстрантами, после уже группа мужчин все же добралась до Мирзояна и избила его.


Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал с президентами России и Азербайджана заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

«Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа», — заявил Пашинян.

Премьер отметил, что принял это решение в результате глубокого анализа военной ситуации и оценки людей, которые лучше всего ее знают. Также исходя из убеждения, что это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. Обо всем этом он обещает подробно рассказать в ближайшие дни.

Ранее акция протеста прошла у правительства, митингующие ворвались в задние, разгромили кабинет Пашиняна и забрали госсимволы.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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