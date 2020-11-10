Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Сегодня, 01:50 Влада Некрасова
Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Лидеры трех стран подписали совместное заявление о прекращении боевых действий.
"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - сказал Путин.
По материалам: ria.ru