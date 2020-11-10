Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования

Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования

Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Россия исходит из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидеры трех стран подписали совместное заявление о прекращении боевых действий.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - сказал Путин.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Армении начались беспорядки
В Армении начались беспорядки
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости газа для Польши
"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости газа для Польши
В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
СМИ: Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты
СМИ: Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты
Российский вертолет сбит на территории Армении
Российский вертолет сбит на территории Армении
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное

Топ на сегодня

Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Байден планирует отменить ряд указов Трампа
Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Китай вывел на орбиту первый в мире спутник 6G
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова

Еще по теме

Путин объявил о создании в Сирии условий для прекращения войны
Путин и президент Ирана обсудили Сирию по телефону
Армения допустила возврат Азербайджану части территорий Карабаха
Путин рассказал о российско-турецком успехе в Сирии