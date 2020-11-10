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Путин назначил Шульгинова министром энергетики

Путин назначил Шульгинова министром энергетики
Президент России Владимир Путин назначил гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова на должность министра энергетики РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Назначить Шульгинова Николая Григорьевича министром энергетики Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Шульгинова.


Он чуть более пяти лет возглавлял эту контролируемую государством компанию, являющуюся одной из крупнейших в России по мощности электростанций и лидером в части производства "зеленой" энергии.

# Политика
По материалам: ria.ru

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