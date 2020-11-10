Путин: Страны ШОС стали активнее взаимодействовать в военной сфере

Анастасия Иванова

Станы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали активнее взаимодействовать в военной и внешнеполитической сфере. Об этом сегодня, 10 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств — членов ШОС.

«Хотелось бы отметить, что заметно активизировалось взаимодействие государств ШОС по внешнеполитической и военной линии. Состоялись две встречи министров иностранных дел. А в сентябре в Москве было организовано совместное заседание министров обороны государств ШОС, в котором впервые приняли участие главы оборонных ведомств стран ОДКБ и СНГ», — сказал российский лидер.

Он оценил данное начинание как полезное и выразил надежду на то, что «такие расширенные встречи естественных партнёров станут регулярными».

«Как представляется, это позволит качественно повысить координацию на уровне силовых ведомств, проводить мониторинг ситуации в сфере обороны и безопасности на всём большом евразийском пространстве», — отметил Путин.

Он напомнил, что в ходе российского председательства была также продолжена практика совместных учений с участием военных и специальных подразделений государств — членов ШОС и партнёров России, в том числе из стран-наблюдателей.

«В частности, состоялось контртеррористическое учение на территории Казахстана, в Китае прошло учение по противодействию попыткам использования сети Интернет в экстремистских целях, в России — первый этап пограничной операции «Солидарность». Кроме того, в России и Казахстане организованы, проведены две международные антинаркотические операции «Паутина», — добавил президент.