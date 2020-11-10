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Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление

Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление
Президент России Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне, указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений.

"Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС", - заявил Путин во вторник, выступая на заседании совета глав государств-членов ШОС.

# В мире
По материалам: ria.ru

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