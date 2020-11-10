Раскритиковавший выборы в США глава Минфина Эстонии сохранил пост

Лидия Мартынова

Вотум недоверия главе Минфина Эстонии, лидеру Консервативной народной партии (EKRE) Мартину Хельме на фоне его критики выборов в США провалился, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу эстонского парламента.

"За вотум проголосовали 46 членов парламента, 54 депутата решили не голосовать, один народный избранник отсутствовал. Для поддержки вотума недоверия необходимо было набрать 51 голос. Всего в парламенте работает 101 депутат", – говорится в распространенном сообщении.

В минувшие выходные Мартин Хельме и его отец, глава МВД страны Март Хельме публично высказали мнение, что на президентских выборах в США могли быть фальсификации, за что подверглись резкой критике со стороны коллег из правительства и в целом руководства Эстонии.

сообщило, что обругавший США глава министр внутренних дел Март Хельме заявил о намерении уйти в отставку.