Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » «Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС

«Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС

«Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС

«Росатом» обсуждает с белорусскими властями возможность строительства в республике второй атомной электростанции. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева к сотрудникам «Росатома», опубликованном 9 ноября.

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме белорусский блок. Он стал первым блоком поколения „три плюс“, построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов. Сейчас с руководством республики мы обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал он по случаю 75-летия атомной промышленности.

Напомним, Белоруссия продолжает строительство своей первой АЭС, состоящей из двух энергоблоков, в Гродненской области. 7 ноября Александр Лукашенко официально открыл БелАЭС, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года. На открытии БелАЭС белорусский лидер отметил, что «нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС
«Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС
Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление
Путин заявил, что Белоруссия испытывает беспрецедентное давление
Французские медики призывают отменить празднования Рождества и Нового года
Французские медики призывают отменить празднования Рождества и Нового
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят механизмы успешного взаимодействия школы и родителей
В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят механизмы
"С Аллой не поспоришь!": Пригожин поддержал Пугачеву, потребовавшую не пускать Бузову на "Голубой огонек"
"С Аллой не поспоришь!": Пригожин поддержал Пугачеву, потребовавшую
Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу
Новая детская сказка Джоан Роулинг "Икабог" поступила в продажу
"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ
"Газпром экспорт" направил Польше заявку на повышение цен на газ
Инсайдер об отношениях Доминика Уэста с женой после его "измены" с Лили Джеймс: "Их брак почти завершен"
Инсайдер об отношениях Доминика Уэста с женой после его "измены" с
Комплекс предпроектных исследований для оценки природных и техногенных условий намеченного строительства
Комплекс предпроектных исследований для оценки природных и
В штате Колорадо проголосовали за Байдена и возвращение волков
В штате Колорадо проголосовали за Байдена и возвращение волков
В Госдуму внесли законопроект о данных в электронной трудовой книжке
В Госдуму внесли законопроект о данных в электронной трудовой книжке
Раскритиковавший выборы в США глава Минфина Эстонии сохранил пост
Раскритиковавший выборы в США глава Минфина Эстонии сохранил пост

Топ на сегодня

На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
Минобороны: вертолет был сбит над Арменией вне зоны боевых действий
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное обучение – Воробьев
Студенты колледжей и вузов Подмосковья переводятся на дистанционное

Еще по теме

«Росатом» готовится к запуску первого блока Белорусской АЭС
Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой
РФ поставила Индии оборудование для строительства энергоблоков АЭС «Куданкулам»
Росатом произвёл энергозапуск третьего энергоблока Тяньваньской АЭС в Китае