«Росатом» обсуждает с Минском строительство в Белоруссии второй АЭС

Лидия Мартынова

«Росатом» обсуждает с белорусскими властями возможность строительства в республике второй атомной электростанции. Об этом говорится в обращении главы госкорпорации Алексея Лихачева к сотрудникам «Росатома», опубликованном 9 ноября.

«Совсем недавно, 3 ноября, был подключен к энергосистеме белорусский блок. Он стал первым блоком поколения „три плюс“, построенным на европейском континенте, за границами Российской Федерации. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению наших народов. Сейчас с руководством республики мы обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора», — сказал он по случаю 75-летия атомной промышленности.

Напомним, Белоруссия продолжает строительство своей первой АЭС, состоящей из двух энергоблоков, в Гродненской области. 7 ноября Александр Лукашенко официально открыл БелАЭС, дав разрешение на подъем электрической мощности энергоблока до 400 МВт в соответствии с этапной программой. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года. На открытии БелАЭС белорусский лидер отметил, что «нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам».