Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра

Влада Некрасова

Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6.00 (мск) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорится в сообщении.