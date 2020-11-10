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Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра

Россия приступит к развертыванию миротворцев в Карабахе с шести утра
Россия с 6.00 мск приступит к развертыванию миротворческого контингента в Карабахе параллельно с выводом армянских вооруженных сил, сообщает Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6.00 (мск) 10 ноября 2020 года Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорится в сообщении.

# Россия
По материалам: ria.ru

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