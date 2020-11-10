Российский вертолет сбит на территории Армении

Вадим Карасев

Российский вертолёт Ми-24 был сбит из ПЗРК над территорией Армении вблизи границы с Азербайджаном. Эту информацию подтвердило российское Минобороны.

"Упавший в Армении рядом с населенным пунктом Ерасх российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Ми-24, который подвергся обстрелу, сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении. Командование 102-й военной базы России ведет разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по упавшему в Армении российскому вертолету", — говорится в заявлении оборонного ведомства.

