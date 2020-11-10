"С Аллой не поспоришь!": Пригожин поддержал Пугачеву, потребовавшую не пускать Бузову на "Голубой огонек"

Вадим Карасев

Накануне в СМИ появились слухи, что Алла Пугачева якобы не хочет видеть на "Голубом огоньке" Ольгу Бузову. 51-летний Иосиф Пригожин поддержал Примадонну российской эстрады, сообщает "Вокруг ТВ".

"Если Алла Пугачева считает, что Ольге Бузовой не нужно выступать на "Голубом огоньке", значит, она права, поскольку имеет точный профессиональный взгляд", - сказал продюсер.



Иосиф Пригожин отметил, что не стоит ввязываться в спор с Пугачевой, так как Примадонна на самом деле разбирается в музыкальных вопросах.

"С Аллой Борисовной не поспоришь! Я не могу возразить ее точке зрения, она — человек профессиональный, с жизненным опытом и точным взглядом", - заявил супруг Валерии.

Напомним, вскоре по традиции начнутся съемки очередных новогодних шоу. По данным источника, Примадонна российской эстрады потребовала не пускать свою коллегу Ольгу Бузову на съемки "Голубого огонька".

Алла Пугачева считает, что звезды "Дома-2" не должно быть в знаменитом семейном шоу, под которое привыкли встречать Новый год миллионы россиян, пишут СМИ.

Если верить источнику, Народная артистка СССР недовольна сценическим образом звезды "Дома-2" и отсутствием у молодой певицы таланта.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - передают слова Аллы Пугачевой авторы инстаграм-блога о знаменитостях SPLETNICA.TV.

Как отмечается, аналогичную просьбу о недопуске Бузовой в "Голубой огонек" супруга Максима Галкина якобы озвучивала и в прошлом году.



Как писал NEWSTES, ранее выступление упавшей на сцену Бузовой высмеяли в сети.