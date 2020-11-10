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Сам себе жених и невеста: мужчина сыграл свадьбу с самим собой

Сам себе жених и невеста: мужчина сыграл свадьбу с самим собой

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После того, как в мае прошлого года 38-летняя жительница Бразилии Жуссара Дутра Коту стала первой в стране женщиной, которая вышла замуж за себя, ее пример, очевидно, подвиг на совершение подобного поступка и врача Диего Рабело, который решил устроить свадьбу с самим собой.

О необычном бракосочетании пишет МК со ссылкой на dunyanews.tv.

Сообщается, что Рабело решился на такой необычный шаг после того, как его возлюбленная Витор Буэно разорвала с ним помолвку. Пара часто ссорилась, и в июле этого года девушка предложила другу расстаться.

Однако Рабело не стало унывать.

«Я проанализировал ситуацию в течение месяца и решил, что должен ценить и любить себя. Поэтому я решил провести эту церемонию. Это не послание от лица жертвы, мое счастье не зависит от брака», — объяснил мужчина.


На фото, опубликованных в его Instagram, Диего говорит самому себе «да», надевает кольца на пальцы обеих рук и даже бросает в толпу букет невесты.

Родственники и друзья поддержали мужчину и порадовались за его счастье. На свадьбе присутствовали сорок гостей — его самые близкие и любимые люди.

Не забыл Рабело и об отвергнувшей его девушке. Неизвестно, была ли она на бракосочетании, однако бразилец оставил для нее послание в своем блоге. Он поблагодарил Витор и сообщил, что она для него стала «великим учителем».

In Brazil, a doctor named #DiogoRabelo married himself.
Happiness on his face is pure, toxic free and full of hopes to proceed his life happily.
You feel me? Yes, once I get time for myself, I am going to surprise myself too.
Life is beautiful when you are with you pic.twitter.com/s7gWcHAZAz

— SorathSindhu (@SindhuSorath) November 6, 2020

«Ты показала мне, насколько я особенный и насколько велик мой потенциал для реализации своих мечтаний, в том числе: взять на себя обязательство любить себя», — написал Диего в Instagram.

Видео и фото с красивой церемонии, которая состоялась на курорте в Итакаре, штат Баия, стали вирусными. А сам 32-летний жених (он же и невеста) признался, что будет абсолютно счастлив сам с собой.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Великобритании мать двоих детей Кейт Каннингем связала себя узами брака с деревом и даже взяла его фамилию.

Фото: twitter.com/SindhuSorath

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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