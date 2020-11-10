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Штрафы за проезд по платным дорогам отдадут в Федеральный дорожный фонд

Штрафы за проезд по платным дорогам отдадут в Федеральный дорожный фонд

В Федеральный дорожный фонд предлагают зачислять все средства, полученные от штрафов за бесплатный проезд по платным дорогам. Такой законопроект депутаты планируют рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 10 ноября.

В России хотят определить уровень бюджета и фонда, в который будут поступать административные штрафы за несоблюдение законодательства о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования. Тот же принцип будет распространяться и на штрафы за бесплатный проезд по отдельным платным участкам такой автомобильной дороги.

Авторы законопроекта предлагают предусмотреть в налоговом законодательстве страны нормы, согласно которой зачисление денежных взысканий — штрафов — за нарушение законодательства Российской Федерации о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения и платным участкам такой автомобильной дороги будет производиться в Федеральный дорожный фонд. Туда будут поступать по нормативу 100 процентов собранных штрафов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что указанный механизм будет аналогичен механизму отчисления в бюджет средств в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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