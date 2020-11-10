Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео

Вадим Карасев

Ведущие программы "60 минут" на канале "Россия 1" Евгений Попов и Ольга Скабеева поддержали футболиста Артема Дзюбу, который подвергся травле после утечки в сеть его интимного видео со взломанного телефона.

"Никого к этому не призываем, но дело, как известно, сугубо личное, и странно за это придавать остракизму. Дзюба сам себя снял и хранил интимное в телефоне", — сказала Скабеева, отметив, что на игрока "Зенита" из-за случившегося обрушилось "цунами проблем".

Попов добавил, что над Дзюбой "издеваются в соцсетях, оскорбляют", хотя в такой ситуации может оказаться почти любой человек. Ведущие подчеркнули, что футболист не планировал обнародовать свое интимное видео и в сети оно появилось из-за злоумышленников, взломавших телефон. Все это время на большом экране в студии демонстрировались кадры из самого видео, на котором футболист удовлетворяет сам себя.

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Как писал Ruposters, ранее ситуацию прокомментировали болельщики "Зенита". В своем заявлении они осудили его поведение и обвинили в наплевательском отношении к имени клуба.