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СМИ: Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты

СМИ: Трамп намерен вновь баллотироваться в президенты
Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, действующий американский лидер Дональд Трамп обсудил со своими советниками планы вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году.

Об этом стало известно Axios от источников, знакомых с подробностями консультаций в штабе кандидата.

Агентство обращает внимание, что у Трампа есть возможность баллотироваться на выборах через четыре года, поскольку согласно законодательству США президентом страны можно быть два срока, но необязательно подряд.


сообщило, что окружение американского лидера разошлось во взглядах на дальнейшие действия в рамках продолжающегося подведения итогов выборов.
# Политика
По материалам: ria.ru

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