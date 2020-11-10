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Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения

Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения

Ученики школ Магаданской области в понедельник, после каникул, вернулись к очному режиму обучения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства региона.

Министр образования Магаданской области Анжела Шурхно сообщила, что в дальнейшем вводить дистанционное образование в регионе не планируется. В очном режиме работают все 56 школ Колымы.

Каникулы в школах Магаданской области начались 26 октября, на неделю раньше положенного срока. При этом продолжительность отдыха для учеников увеличилась на одну неделю. Такое решение было принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

# Общество
По материалам: edu.ru

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