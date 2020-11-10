В Армении начались беспорядки

Анастасия Иванова

Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений о договоренностях по Карабаху, передает корреспондент РИА Новости.

Судя по трансляциям местных СМИ, протестующие бьют стекла на первом этаже, сорвали вывеску. Также на площади перед правительством слышны звуки, похожие на выстрелы.

Часть протестующих направилась к дому премьер-министр Армении Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что Россия, Армения и Азербайджан договорились о размещении российских миротворцев в Карабахе. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Договоренности по Карабаху позволят урегулировать проблему на справедливой основе и в интересах народов Азербайджана и Армении, уточнил он. Азербайджанские и армянские силы в Карабахе, по его словам, остановятся на занятых ими позициях.