В эфире программы «Образовательная среда» эксперты обсудят механизмы успешного взаимодействия школы и родителей

Анастасия Иванова

11 ноября в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» состоится прямой эфир нового выпуска еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда». Тема этой недели – «Родители и школа: как выстроить эффективное партнерство?».

Когда родители отдают ребенка в школу у них есть определенные ожидания и свое видение того, что школа должна дать ребенку. Родители думают о будущем своих детей и хотят, чтобы школа научила жить ребенка в быстро изменяющемся и непредсказуемом мире. Конечно, в выборе средств воспитания школа и родители стараются найти общий язык. Однако не каждый готов к такому сотрудничеству. А без взаимного согласия здесь не обойтись.

Как сделать так, чтобы родительские ожидания и школьная реальность совпадали? Что нужно делать, чтобы наладить эффективную коммуникацию? На эти и другие вопросы ответят эксперты в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Гости эфира:

– Елена Бачева, учредитель и руководитель Академии родительского образования, г. Пермь, Пермский край;

– Марианна Шевченко, директор по развитию Национальной родительской ассоциации;

– Наталья Юдова, заместитель директора по воспитательной работе Нововаршавской школы-интерната, рабочий поселок Нововаршавка, Омская область;

– Марина Беляк, директор гимназии имени Н.Д. Лицмана, г. Тобольск, Тюменская область, победитель IV Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы образовательных организаций с родителями в номинации «Лучшие традиции детско-родительских мероприятий».

Модератор дискуссии – Дарья Завгородняя, учитель русского языка и ведущая программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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