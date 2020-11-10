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В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению

В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
Армия обороны Карабаха заявила о подготовке вооруженными силами Азербайджана к атаке в направлении Мартуни-Кармир Шука.


"На всех основных направлениях линии фронта противник наносит ракетно-артиллерийские удары и массово применяет ударные беспилотные летательные аппараты, обстреливая также населенные пункты, гражданскую инфраструктуру и даже гражданские пассажирские автомобили. По всей протяженности линии фронта вражеские силы применяют артиллерию, готовясь к развитию атаки по направлению Мартуни-Кармир Шука", - говорится в сообщении на странице карабахской армии в Facebook.

Отмечается, что подразделения Армии обороны принимают соответствующие меры для обеспечения контроля над оперативно-тактической обстановкой.


Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
# В мире
По материалам: ria.ru

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