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В МИД Белоруссии решение по Нагорному Карабаху назвали благоразумным

В МИД Белоруссии решение по Нагорному Карабаху назвали благоразумным

Белоруссия приветствует прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

«Искренне приветствуем достижение при прямом и активном содействии Российской Федерации договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это благоразумное решение позволило остановить кровопролитие и избежать новых жертв», — подчеркнули в белорусском МИДе.

В министерстве также отметили, что, «отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей».

«Такой подход заслуживает всемерного одобрения и поддержки. Выражаем надежду, что достигнутые договоренности станут основой для установления прочного, долговременного мира в регионе и поступательного разрешения конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права», — отмечается в заявлении белорусского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 00.00 по московскому времени 10 ноября. По словам российского лидера, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Позже в Министерстве обороны и Генеральном штабе Армении заявили, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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