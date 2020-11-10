В МИД Белоруссии решение по Нагорному Карабаху назвали благоразумным
Белоруссия приветствует прекращение огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.
В министерстве также отметили, что, «отказавшись от эскалации и вооруженного противостояния, стороны конфликта проявили глубокую мудрость и сохранили бесценные жизни людей».
Напомним, 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 00.00 по московскому времени 10 ноября. По словам российского лидера, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Позже в Министерстве обороны и Генеральном штабе Армении заявили, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.