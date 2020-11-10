В сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома "Самый счастливый сезон" с Кристен Стюарт и Маккензи Дэвис
Погода за окном пока никак не прибавляет праздничного настроения — это делают новые рождественские трейлеры. В сети появился трейлер ЛГБТ-ромкома "Самый счастливый сезон", главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт и звезда сериала "Черное зеркало" Маккензи Дэвис. Они сыграли влюбленную пару.
Режиссером картины стала Клеа ДюВалл (ее многие знают по работе над сериалом "В поисках Аляски" и фильмом "Вмешательство"). Над сценарием работали актриса Мэри Холланд и сама Клеа. Оператором выступил Джон Галесериан, а саундтрек написала рок-группа Tegan and Sara. В фильме, помимо Стюарт и Дэвис, снялись Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви, Джейк Макдорман, Мэри Стинберген, Виктор Гарбер и другие актеры.
По сюжету лесбийская пара Эбби и Харпер приезжает на новогодние праздники к консервативным родителям одной из девушек. Семья Харпер еще не знает о сексуальной ориентации дочери, поэтому та представляет им свою подругу Эбби просто как соседку по квартире.
Эбби собирается сделать предложение руки и сердца своей девушке во время ежегодного рождественского семейного ужина, но все идет не по плану.
Думаю, я надеялась увидеть такой рождественский ромком всю мою жизнь. Я так счастлива и горда, что Клеа решила подарить его миру. Мне нравится, когда праздничный фильм заставляет тебя тосковать по дому, но одновременно показывает, каким веселым и сложным может быть пребывание там,
— сказала Стюарт.
В интервью одному из американских изданий актриса рассказала, как осознала свою гомосексуальность:
Мне кажется, я всегда была такой. И если вы это не принимаете, то, простите, я не готова вас переубеждать. Честно говоря, я никогда не стараюсь нарочно скрыться от папарацци. На мой взгляд, это замечательно, что мои поклонники видят, что я не скрываю свою ориентацию. Я всегда настоящая.
Фильм можно будет посмотреть на стриминговом сервисе Hulu с 25 ноября.