В штате Колорадо проголосовали за Байдена и возвращение волков

Вадим Карасев

В прошедший вторник в США проходили не только выборы президента страны, но и многочисленные голосования за кандидатуры в различные органы власти и по поводу законодательных инициатив на уровне штата. В частности, в Колорадо на голосование было вынесено так называемое «предложение 114» по поводу реинтродукции диких волков на территории этого штата.

Поляризация мнений по этому вопросу оказалась еще более сильной, чем относительно будущего президента. Если Байден победил в Колорадо, набрав 55,3 % голосов, то возвращение волков поддержало только около 50,4 % проголосовавших. Тем не менее «предложение 114» теперь принято, и управление парков и дикой природы штата Колорадо должно будет ввезти достаточное количество волков, чтобы обеспечить устойчивую популяцию в бывшем ареале их обитания в западной части Колорадо к декабрю 2023 года. Это первый случай в истории США, когда решение о возвращении вида животных успешно принимается на голосовании.

Дикие волки исчезли на территории Колорадо в 1940-е годы. Их повторная интродукция, по словам экологов, станет важным шагом к созданию «непрерывной популяции волков от Канады до Мексики». С 1990-х годов волки из Канады были выпущены в Йеллоустонском национальном парке, в северной части Скалистых гор. С тех пор их количество там выросло примерно до 6000 особей. В конце октября этого года правительство США даже исключило волков из федерального списка исчезающих видов, и теперь решение об их охране или защите могут приниматься на уровне отдельных штатов. Реинтродукция волков в Колорадо должна будет создать популяцию в южной части Скалистых гор. Стоимость проекта оценивается в 5–6 миллионов долларов. Поскольку волки теперь не охраняются на национальном уровне, штат не обязан запрашивать разрешение на интродукцию Службы охраны рыбных ресурсов и дикой природы США, но также и не может получить федерального финансирования этой программы.

Инициатива пользовалась значительной поддержкой среди горожан и встретила значительное сопротивление среди сельских жителей Колорадо, особенно среди владельцев скотоводческих ферм. Шон Мартини (Shawn Martini), представитель группы «Жители Колорадо за защиту дикой природы», которая выступает против возвращения волков, назвал решение несправедливым, ведь, по его словам, именно сельские жители с большей вероятностью будут сталкиваться с волками в повседневной жизни. Роб Эдвард из Фонда волков Скалистых гор, поддерживающего реинтродукцию, возражает, указывая на итоги голосования сельских жителей в округах Сан-Мигель, Ла-Плата, Сан-Хуан, Саммит и Питкин, поддержавших предложение. Эти округа находятся в западной части штата, где как раз и планируется создание популяции волков. Роб Эдвард также отмечает, что «предложение 114» предусматривает компенсацию владельцам ферм, если их скот пострадает от волков.