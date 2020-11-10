Вакцину от Covid-19 могут доставить в Эстонию в первом полугодии 2021-го

Анастасия Иванова

При благоприятном стечении обстоятельств первая партия вакцины от коронавируса может быть доставлена в Эстонию в первом полугодии 2021 года. Такое мнение высказал медицинский руководитель кризисного штаба государственного Департамента здоровья Аркадий Попов, пишет err.ee.

Об этом он заявил, выступая во вторник утром в прямом эфире передачи «Эстонского телевидения» Terevisioon. Попов отметил, что у Эстонии заключены предварительные договоренности на покупку вакцины с двумя западными производителями. Ранее власти страны дали понять, что российскую вакцину они закупать не собираются.

«Если все пойдет хорошо, а мы знаем, что третья фаза тестирования этих вакцин еще не завершена, то, вероятно, в первом или втором квартале 2021 года они будут доставлены в Эстонию», — сказал Аркадий Попов.

Доктор Попов добавил, что если третья фаза тестирования завершится успешно, то после обнародования результатов компании могут получить разрешение на производство и продажу вакцины. По словам Попова, в Эстонии в первую очередь следует вакцинировать медицинских работников.

«Тем самым мы сможем обеспечить устойчивость системы здравоохранения», — объяснил он.

По словам Аркадия Попова, во всем мире вакцинирование будет проходить поэтапно. Этот процесс займет не менее года.

«Мы очень надеемся, что эффект от этой вакцины будет длиться дольше, чем полгода», — сказал Попов.

«Тот факт, что вакцина от коронавируса, разрабатываемая компаниями Pfizer и BioNTech, имеет эффективность 90%, очень хорошая новость. И можно ожидать, что ее эффективность даже повысится», — считает эстонский профессор вирусологии Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, ей не стыдно признать, что она была не права, когда раньше говорила, что разрабатывается вакцина, которая, вероятно, обеспечит 50-процентную защиту. Она пояснила, что компании планируют в конце ноября обратиться как в американские, так и в европейские лечебные департаменты за разрешением на дальнейшее распространение вакцины. Профессор уточнила, что компании могут добавить данные опросов позже. Например, пока не ясно, как долго вакцина будет обеспечивать иммунитет.

«У этих вакцин также не было во время клинических испытаний перерывов, что показывает, что серьезных побочных эффектов сейчас или за такое короткое время не было», — пояснила Лутсар.

Поскольку вакцину необходимо транспортировать при -80°C, то, по словам Лутсар, необходимо будет решить эту логистическую проблему, но она думает, что решение будет найдено быстро. Также Лутсар отметила, насколько ей известно, этот тип вакцины может быть легко направлен в массовое производство. Профессор пояснила, что несомненно необходимо дождаться результатов дальнейших исследований, но следует и подумать о том, кого надо вакцинировать в первую очередь.

«Может быть, здесь стоит подумать о том, что мы должны в первую очередь вакцинировать молодых людей, которые являются переносчиками вируса», — сказала Ирья Лутсар.

По словам Лутсар, вторая группа риска — это медицинские работники, которым обязательно нужно делать прививки.

«Я считаю, что если компании удалось сделать вакцину за десять месяцев, то мы сможем решить, кому лучше делать прививку в первую очередь», — добавила профессор.