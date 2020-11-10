Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы

Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы

Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы

Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки региона Инну Кравченко.

Так же школы будут подключены к высокоскоростному интернету.

«В этом году 77 школ получили великолепный интерактивный комплекс. За предстоящие три года еще 102 школы будут обновлены и наполнены современным цифровым оборудованием, таким образом, до 2023 года нацпроект «Образование» войдет в каждую образовательную организацию нашей республики и появятся такие интерактивные комплексы, ноутбуки для учителей, ноутбуки для учеников», – сказала Кравченко.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы
Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым
Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения
Ученики школ Магаданской области вернулись к очному режиму обучения
Протестующие оцепили здание парламента в Ереване
Протестующие оцепили здание парламента в Ереване
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Поклонников Анны Нетребко удивили вокальные данные ее сына
Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
Исход выборов президента США могут решить выборщики-"отступники"
Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе
Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе
В Армении начались беспорядки
В Армении начались беспорядки
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
Путин: договоренности по Карабаху создадут условия для урегулирования
"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости газа для Польши
"Газпром" направил заявку на пересмотр стоимости газа для Польши
В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года
Лунный день сегодня 10 ноября 2020 года
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы
К 35-летию "Арии" выйдет авторизованная биография группы

Топ на сегодня

Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Эксперт: Байден может дать возможности для сближения России и США
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Дрожжину возмутило поведение вдовы и дочери Баталова
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Эксперт: главной проблемой Байдена станет Covid-19 в США
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Billboard составил список самых больших хитов Depeche Mode
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе
Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша в Карабахе

Еще по теме

В Дагестане для школ закуплена новая компьютерная техника
В Новгородской области более 100 школ и колледжей получат новую технику в 2020 году
В Ленинградской области 106 школ подключат к скоростному интернету в течение 2020 года
В Удмуртии к 2024 году планируют создать 157 центров «Точка роста»