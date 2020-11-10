Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы

Влада Некрасова

Власти Карачаево-Черкесии до 2023 года оснастят новым цифровым оборудованием 102 школы, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки региона Инну Кравченко.

Так же школы будут подключены к высокоскоростному интернету.

«В этом году 77 школ получили великолепный интерактивный комплекс. За предстоящие три года еще 102 школы будут обновлены и наполнены современным цифровым оборудованием, таким образом, до 2023 года нацпроект «Образование» войдет в каждую образовательную организацию нашей республики и появятся такие интерактивные комплексы, ноутбуки для учителей, ноутбуки для учеников», – сказала Кравченко.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.