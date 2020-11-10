Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги

Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги

Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ночь на 10 ноября подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Приводим текст Заявления без изменений и сокращений:

«Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г.Алиев, Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян и Президент Российской Федерации В.В.Путин, заявили о следующем:

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.

2. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года — Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать г.Шушу.

По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

7. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.

8. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России.

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой онлайн-архив с картинами Ван Гога
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Гороскоп на 2021 год: Рак
Гороскоп на 2021 год: Рак
Президент Украины заразился коронавирусом
Президент Украины заразился коронавирусом
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"

Топ на сегодня

Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм

Еще по теме

Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Кремль считает ситуацию в Нагорном Карабахе "очень хрупкой"
Азербайджан заявил о 13 нарушениях перемирия в Карабахе за сутки - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
Президент Армении созвал заседание нацбеза в связи с обострением в Карабахе