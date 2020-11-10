Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Володин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Володин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Володин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником и отметил профессиональную подготовку, отвагу и мужество российских правоохранителей. Текст поздравления опубликован на сайте палаты.

«Посвятив себя служению стране и нашим гражданам, сотрудники органов внутренних дел защищают закон и общественный порядок, жизнь и безопасность людей», — говорится в поздравлении спикера Государственной Думы. 

Как отметил Володин, эта нелегкая ответственная работа требует серьезной профессиональной подготовки, отваги и мужества.

День сотрудника органов внутренних дел установлен указом президента России в 2011 году, до реформы МВД  он назывался Днем российской милиции.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики
Педагоги Прикамья смогут пройти бесплатное обучение по компетенциям
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой онлайн-архив с картинами Ван Гога
«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются дороги
Война в Карабахе прекращается, вводятся миротворцы, разблокируются
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Битва платьев: Дарья Коновалова против Ренаты Пиотровски
Гороскоп на 2021 год: Рак
Гороскоп на 2021 год: Рак
Президент Украины заразился коронавирусом
Президент Украины заразился коронавирусом
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Эрдоган принял отставку главы Минфина
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Алиев объявил даты передачи Азербайджану трех районов вокруг Карабаха
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Скабеева поддержала Дзюбу на фоне кадров из его интимного видео
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"
Роберт Паттинсон прислал подарки 10-летнему фанату "Бэтмена"

Топ на сегодня

Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
Шмыгаль внес в Раду законопроект об интернировании на Украине россиян
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
На акции протеста у здания парламента Грузии произошла потасовка
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат и мигранты
WP о Байдене-президенте: США срочно изменят курс — ВОЗ, климат
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в Карабахе
В Баку заявили о гибели 93 мирных граждан с начала эскалации в
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм пообещал отомстить
Виктория Бекхэм подшутила над модным выбором супруга. Дэвид Бекхэм

Еще по теме

Володин поздравил правоохранителей с Днём сотрудников органов внутренних дел
Володин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником
Володин поздравил сотрудников и ветеранов СОБР с профессиональным праздником
Володин поздравил энергетиков с профессиональным праздником