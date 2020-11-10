Володин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Алексей Вольцев

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником и отметил профессиональную подготовку, отвагу и мужество российских правоохранителей. Текст поздравления опубликован на сайте палаты.

«Посвятив себя служению стране и нашим гражданам, сотрудники органов внутренних дел защищают закон и общественный порядок, жизнь и безопасность людей», — говорится в поздравлении спикера Государственной Думы.

Как отметил Володин, эта нелегкая ответственная работа требует серьезной профессиональной подготовки, отваги и мужества.

День сотрудника органов внутренних дел установлен указом президента России в 2011 году, до реформы МВД он назывался Днем российской милиции.