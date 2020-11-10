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«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой онлайн-архив с картинами Ван Гога

«Выставка в интернете»: музеи Нидерландов создали большой онлайн-архив с картинами Ван Гога
Вторая волна коронавируса привела к закрытию многих музеев, но также поспособствовала развитию виртуальных проектов в искусстве. Теперь даже не нужно выходить из дома, чтобы взглянуть на полотна из обширных фондов музея Креллер-Мюллер в Оттерло и музея Ван Гога и Амстердаме.

Музеи в Недерландах объединились, чтобы создать сайт Van Gogh Worldwide, где размещен большой онлайн-архив с картинами Винсента Ван Гога.

Благодаря этому проекту, каждый интернет-пользователь может ознакомиться с коллекцией, в которой представлено свыше 1000 работ знаменитого художника. В частности, в нее входят рисунки, живопись, ранние работы, пейзажи, а также произведения, посвященные рабочему классу.

Как пишет Artnews, в этом проекте приняли участие музей Ван Гога, музей Креллер-Мюллер, музей Бойманса — ван Бенингена, а также музей Гронингена и другие.
На сайте можно найти техническую информацию о работах, а в описаниях дана информация с историей каждого произведения и отчеты о повреждениях и реставрации.

Кроме того, ряд произведений сопровождают комментарии родственников Ван Гога и художников.

В настоящее время Van Gogh Worldwide включает в себя только работы, которые хранятся в голландских музеях, однако со временем планируется добавить на сайт работы, которые сейчас находятся в международных музеях.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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