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Законопроект о повышении НДФЛ на сверхдоходы прошел второе чтение

Законопроект о повышении НДФЛ на сверхдоходы прошел второе чтение

Тема: Пленарное заседание Госдумы 10 ноября


Ставка НДФЛ для доходов, превышающих 5 млн рублей в год, может быть повышена с 13% до 15%. Предполагающий это законопроект Госдума единогласно приняла во втором чтении.

Данный документ был подготовлен Правительством по поручению президента Владимира Путина.

«Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Причем это именно дополнительное финансирование — все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены».

По словам спикера, поправками ко второму чтению в законопроект была внесена норма о нераспространении повышенной ставки НДФЛ на доходы от продажи любого личного имущества граждан (кроме ценных бумаг) и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Это, по мнению Володина, справедливо. «Если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке,  его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%», — пояснил он.

По данным Правительства, в случае принятия закона в бюджет по итогам 2021 года поступит 60 млрд рублей, по итогам 2022 года — 64 млрд рублей, в 2023 — 68,5 млрд рублей. В третьем чтении законопроект может быть рассмотрен 11 ноября.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.

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По материалам: pnp.ru

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