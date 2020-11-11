Чехия готова закупать американскую вакцину от Covid-19

Влада Некрасова

Чехия заинтересована в двух миллионах доз вакцины против Covid-19 от американской компании Pfizer. Об этом сегодня, 11 ноября, заявил министр здравоохранения республики Ян Блатны.

По его словам, Чешская Республика на прошлой неделе присоединилась к пока еще не имеющему обязательной силы соглашению о поставках вакцин, переговоры по которому вела Европейская комиссия.

«Мы считаем, что у нас должно быть около 5 млн доз», — сказал Блатны, добавив, что медицинские работники и пожилые люди должны быть вакцинированы в первую очередь с целью вакцинации населения от 50 до 60%.

Напомним, Pfizer и немецкая компания BioNTech первыми опубликовали данные клинических испытаний вакцины, согласно которым ее эффективность превышает 90%. В этой связи у вакцины есть хорошие шансы на одобрение в США и первую заявку к концу года. Чехия официально присоединилось к европейской инициативе по поставкам вакцин еще в июне. По предыдущим оценкам Министерства здравоохранения республики, в рамках первой волны вакцинации в стране будут вакцинированы около 3,5 млн человек. При этом отмечалось, что некоторые вакцины вырабатывают иммунитет после двух доз, поэтому их потребуется около 7 млн. В этой связи чешское правительство уже одобрило покупку трех миллионов доз другого типа сыворотки от AstraZeneca. По словам Яна Блатны, первые вакцины могут быть доставлены в Чешскую Республику в первом квартале следующего года.