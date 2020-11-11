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Египет и Израиль раздражены «неоосманскими порядками» Эрдогана — мнение

Египет и Израиль раздражены «неоосманскими порядками» Эрдогана — мнение

Египет должен объединить усилия с Израилем в борьбе с действиями Турции в Восточном Средиземноморье, которые могут нанести ущерб интересам Каира, заявил в статье для новостного портала Arabi21 Эран Лерман, израильский генерал в отставке и вице-президент Иерусалимского института стратегии и безопасности.

Турция и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали в ноябре прошлого года морское соглашение о создании исключительной экономической зоны, чтобы узаконить турецкие притязания на территорию и природные ресурсы в восточной части Средиземного моря. Это привело к формированию в регионе конкурирующего Анкаре и Триполи альянса в составе Египта, Израиля, Греции и Кипра, которые планируют строительство трубопровода EastMed для транспортировки природного газа в Европу.

Лерман считает, что турецко-ливийское соглашение может помешать Египту получить доступ к европейским энергетическим рынкам.

«В этом случае интересы Египта пересекаются с интересами Израиля и Кипра. Следовательно, Египту необходимо сотрудничать с Израилем, чтобы противостоять турецкому вызову», — пишет он.
«Египет и Израиль раздражают стремление (президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана установить неоосманские порядки в регионе, которые становятся все более опасными (для соседних стран)», — отмечает израильский эксперт.

Лерман также указал, что Каир и Тель-Авив в течение нескольких лет тесно сотрудничали, чтобы устранить угрозу со стороны террористической группировки ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) на Синайском полуострове.

«Поддержка Израилем позиций Каира в Вашингтоне также важна для (президента Египта) Абдель Фаттаха ас-Сиси, поскольку он считает свои стратегические отношения с Соединёнными Штатами жизненно важными и необходимыми для египетского политического руководства и армии, несмотря на хорошие отношения Египта с Китаем и Россией. Таким образом, позиция ас-Сиси будет усилена в Вашингтоне, если он представится союзником Израиля», — заключает автор публикации.

Израиль выразил ранее поддержку Греции в её споре с Турцией о границах в Восточном Средиземноморье. Министерство иностранных дел еврейского государства выступило в августе этого года с редким в подобных случаях заявлением, в котором также указывалось, что «Израиль внимательно отслеживает продолжающуюся напряжённость в Восточном Средиземноморье». «Израиль выражает свою полную поддержку и солидарность с Грецией в её притязаниях на морские зоны и права определять границы своей исключительной экономической зоны», — указали в израильском внешнеполитическом ведомстве. Вскоре после обнародования заявления посол Израиля в Греции Йоси Амрани встретился с министром иностранных дел этой страны Никосом Дендиасом.

Напомним, Турция и Греция, два члена НАТО, объявили в конце августа о проведении военных учений в восточной части Средиземного моря, в районе между Кипром и Критом, что стало кульминацией их противостояния в этом регионе. Турция претендует на некоторые морские районы в соответствии с соглашением, которое она подписала с ПНС Ливии в ноябре 2019 года. В августе Греция и Египет заключили собственное соглашение о разграничении своих исключительных экономических зон в Восточном Средиземноморье, что привело к росту эскалации в регионе. Греция настаивает на том, что обладает эксклюзивными правами на деятельность в тех зонах Средиземноморья, где Турция пытается вести пробное бурение в поисках новых месторождений нефти и газа. Анкара в свою очередь ссылается на условия соглашения, заключённого с признанным ООН ливийским правительством в Триполи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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