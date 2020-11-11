Интеграция не на словах: чего ждать от Лукашенко, и зачем ему вторая АЭС?

Анастасия Иванова

В Белоруссии следует построить еще одну АЭС. С таким неожиданным заявлением выступил президент республики, открывая первую станцию в стране, построенную Росатомом.

«Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок», — заявил Александр Лукашенко и провозгласил Белоруссию «ядерной державой».

Странно, если президент не в курсе, что «ядерной державой» принято именовать страну, имеющую ядерное оружие. Что же касается атомной энергетики, то едва ли наличие одной АЭС может серьезно повысить геополитический статус страны (а именно в геополитическом контексте обычно употребляют термин «ядерная держава»). Тем более, что для того, чтобы считаться таковой, страна должна обладать соответствующими технологиями, а их в стране нет. БелАЭС это объект, построенный по российским технологиям, с помощью российского оборудования и топлива и российскими специалистами, которые, к тому же, еще и будут обучать своих белорусских коллег, а также оказывать помощь в обслуживании.

В итоге, в заявлении белорусского президента больше бахвальства, что ему вполне свойственно. Обращено это заявление как внутренней (мол, вон, как при мне страна развивается — одну АЭС открыли, сейчас ворую «забабахаем»), так и внешней аудитории. Последнее — это странам Прибалтики, решившим объявить бойкот белорусской энергии, которым придется покупать более дорогие электроны в Европе и кусать локти из-за того, что политика бьет по экономическим интересам.

Не знаю, как там в самой Белоруссии и в Прибалтике, а в России Батьку услышали. В Росатоме заявили о готовности принять участие в строительстве второй станции.

Впрочем, это скорее «ответ на подачу» белорусского президента. В Москве прекрасно понимают, что, во-первых, у Минска на это нет денег, стране еще только предстоит рассчитаться по кредиту за первую станцию. Во-вторых, Батька сам же озвучил цель строительства второй АЭС — уйти от зависимости от углеводородов. Последние, разумеется, российские. Было бы наивно полагать, что Россия будет помогать в этом.

Ну, и, конечно, в Москве прекрасно понимают, что Белоруссия едва ли в обозримом будущем «переварит» даже одну станцию. В самой республике есть немало людей, считающих и одну станцию избыточной, так что заявление Лукашенко отчасти это еще и ответ этим критикам.

И все же создается впечатление, что заявление Батьки — это в первую очередь попытка «подколоть» прибалтийских соседей, которые уже считают убытки от приверженности «политической целесообразности».

Первой критиковать проект, напомню, начала Литва — дескать, станция, находящаяся в 50 км от Вильнюса, небезопасна, хотя в МАГАТЭ это опровергали.

В день запуска БелАЭС стало известно, что мэрия Вильнюса рекомендовала жителям города запастись таблетками йода, а центральную поликлинику литовской столицы обязали заранее направить электронные рецепты на таблетки для 500 тысяч жителей города.

Абсурд? Они сами-то в это верят?

Впрочем, тут сплошь политика, и Вильнюс можно понять. Он испытывает жесточайшие фантомные боли по собственноручно загубленной Игналинской АЭС, которая не только покрывала собственные потребности, но и позволяла зарабатывать на продаже энергии. Ее, напомню, (как и всю прибалтийскую промышленность) пришлось закрыть по требованию ЕС. Станция все еще в процессе закрытия, нужно будет еще утилизировать оставшееся топливо, а это новые расходы в дополнение к потерям от закрытия станции — тем более, что ЕС урезал программу финансирования, фактически «кинув» Вильнюс.

Очевидно, что сегодня Литву банально гложет зависть к Белоруссии, которая может начать зарабатывать на их глупости. В итоге власти республики приняли закон, запрещающий самим себе покупать продукцию БелАЭС, чем, правда, себе же хуже делают. Но еще обиднее литовцам от того, что их порыв не поддержали соседи. Вильнюс начал убеждать Латвию и Эстонию сделать то же самое.

Кстати, потерь от отказа от дешевой энергии из Белоруссии им, видимо, оказалось мало.

Напомню, что Литва, Латвия и Эстония вместе с Белоруссией и Россией являются звеньями энергетического кольца БРЭЛЛ, однако прибалты давно хотят отсоединиться ради ухода от «зависимости» от России и синхронизации с энергосистемой Европы. Впрочем, это намерение тоже вряд ли вызвано исключительно внутренними «хотелками», ведь решение о выходе из БРЭЛЛ было принято под влиянием секретного доклада о рисках энергозависимости Прибалтики от России, подготовленного Центром энергетической безопасности, являющимся структурным подразделением НАТО .

Надо отметить, что в ЕС нет единой энергосистемы, как в СССР или современной России, так что для связи отдельных стран нужно строить инфраструктуру с нуля. Это дорого. И эту цену прибалтам придется платить из своего кармана. Но чего не сделаешь ради «ухода» от России.

Интересно, что если они вдруг захотят и дальше покупать энергию в России (а они захотят, в этом можно не сомневаться) после выхода из БРЭЛЛ, то для получения электричества без подключения единой системы понадобится вложить еще больше денег в создание специальной инфраструктуры.

Скупой (вернее, чересчур политически мотивированный) платит дважды. Тем более, что это деньги налогоплательщиков, которые оплатят «энергетическую независимость» из своего кармана через повышение тарифов. Их просто нужно «подогреть» каким-нибудь очередным приступом русофобской истерики, чем власти стран Прибалтики много лет успешно занимаются.

Интересно, что в выгоде тут остается Польша, которая планирует к 2033 году построить свою АЭС с помощью американцев. Впрочем, пока Польша также собирается бойкотировать БелАЭС, хотя Варшава могла бы извлечь прямую выгоду, закупая более дешевую белорусскую энергию и продавая соседям свою, но дороже. Поляки в своей русофобии недалеко ушли от литовцев.

Так вот, «уломать» Ригу и Таллин совершить «коллективный самострел» Вильнюсу долго не удавалось. Сколько не напирали литовцы на то, что БелАЭС поставит под угрозу соглашение о синхронном переходе к европейской системе энергообеспечения, латыши и эстонцы не спешили сами себя ограждать от дешевого электричества. Более того, в прошлом году Латвия приняла решение перенести торговлю электричеством на свою национальную границу (что теоретически позволит ей покупать белорусскую энергию через Россию).

Надо отметить, что Рига сопротивлялась до последнего. Последней чертой стали выборы президента Белоруссии, не признанные Европой, после которых, очевидно, пришло указание из Брюсселя: белорусское электричество ни под каким видом не покупать!

И тогда латышам пришлось согласиться присоединиться к бойкоту.

Скорее всего, Латвия все же будет покупать белорусскую энергию через российскую границу. Придуманная прибалтами система отделения «неправильных» электронов от «правильных» (т.н. «система сертификации», требующая доказательств того, что приобретаемая энергия не является продукцией БелАЭС), — фантастическая глупость. Это просто «отмазка», которая позволит прибалтам (а это не только латыши, но и литовцы, которые сами признают, что белорусское электричество физически все равно будет «просачиваться» к ним) покупать белорусскую энергию в обход прямого запрета. Тем не менее, речь будет идти о небольших объемах, что не сильно подсластит пилюлю экономических потерь.

Да, в общем, и Минск на этом много не заработает. Понимал ли это Лукашенко с самого начала, когда планировал БелАЭС? Кому он рассчитывал продавать энергию? Очевидно, что изначально белорусский лидер собирался значительно увеличить энергопотребление внутри страны через развитие собственной экономики. Однако тут что-то пошло не так…

Конечно, еще можно попытаться оспорить решение стран Прибалтики в европейских же судах. Ведь получается, что Литва подговорила соседей дискриминировать одного из поставщиков, тем самым нарушив антимонопольное законодательство Евросоюза (в чем они сами любят обвинять «Газпром»). Однако, учитывая нынешние отношения с Западом, это вариант очевидно провальный. Да, пока нет секторальных санкций против Минска, только персональные, но после введения ограничений против самого Лукашенко, можно не сомневаться, что будут и секторальные, в том числе, в энергетике.

Сегодня единственным вариантом для Лукашенко остается все же развитие собственной экономики, требующее увеличение потребления энергии. А для этого необходимо усиливать интеграцию с Россией.

Помнится, белорусская оппозиция не раз критиковала БелАЭС, называя ее «геополитическим проектом Путина», призванным привязать к себе Минск. После последних событий в соседней республике многие заговорили и о конце многовекторности для Лукашенко, у которого не осталось иного выбора, кроме Москвы. Так что БелАЭС и впрямь может поспособствовать интеграции, как и отказ Батьки от прибалтийского грузового транзита.

Напомню, в конце сентября Лукашенко предложил построить терминал в Ленинградской области под белорусские нужды. На деньги с российского кредита, сэкономленные на строительстве БелАЭС.

Что ж, в принципе, Москва, судя по всему, готова и дальше оплачивать интеграцию, если она будет на деле, а не на словах, как это ранее всегда было у белорусского президента. Возможно, и излишки электричества купит у Минска. Главное — не позволить хитрому Батьке вновь себя «развести»…

Дмитрий Родионов,

директор Центра геополитических исследований Института Инновационного Развития