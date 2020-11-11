Экс-глава аппарата Белого дома заработает на золоте с территорий Карабаха

Лидия Мартынова

Anglo Asian Mining собирается начать работы по поиску и добыче золота на территориях, которые перешли под контроль Азербайджана. Об этом компания сообщила еще до окончания боевых действий. Одним из руководителей Anglo Asia Mining является бывший глава администрации Белого дома и экс-губернатор штата Нью-Гэмпшир Джон Сунуну.

«Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана объявило, что Зангеланский район, на котором находится площадь Веджнали, перешел под контроль Азербайджана. Компания приветствует такое развитие событий и находится в контакте с правительством Азербайджана по сотрудничеству для будущего развития Зангеланского района. Как только будет безопасно, компания сразу планирует приступить к работам», — сообщила Anglo Asian Mining в своем пресс-релизе 27 октября, когда боевые действия в Нагорном Карабахе еще продолжались.

Компания отметила, что на территории под контролем НКР находится еще две площади, которые принадлежат ей по соглашению о разделе продукции с Азербайджаном.

Иллюстрация: polaris.brighterir.com.Иллюстрация: angloasianmining.com.

В Anglo Asian Mining уточнили, что участок в Веджнали имеет площадь 300 квадратных километров и, по советской классификации, его запасы составляют 8,8 тонны золота.

Иллюстрация: google.com.

В Баку заявляли, что в 2009—2017 годах в Веджнали велась добыча, но Anglo Asian Mining утверждает, что делалось это в крайне ограниченном объеме.

«В общем, в покупке акций Anglo Asian Mining сейчас есть что-то спекулятивное, что может вылиться в хорошую прибыль для инвестора, — написало издание Seeking Alpha. — При стоимости золота $ 700 за унцию компания должна стоить более $ 233 млн».

Сообщение Anglo Asian Mining вызвало возмущение у организации «Армянский национальный комитет Великобритании» (ANC UK). «Печально, что котирующаяся на бирже в Лондоне компания выпускает пресс-релиз, празднующий „освобождение“ земель, и планирует получать коммерческую выгоду. Мы уверены, что Anglo Asian Mining пользуется войной, чтобы эксплуатировать нестабильный регион с максимальной прибылью для своих инвесторов и без всякой мысли, как конфликт влияет на невинных людях. Это позор!» — говорится в заявлении ANC UK.

Anglo Asian Mining является небольшой компанией, которая занимается добычей золота, меди и серебра. И основные ее активы находятся в Азербайджане, где она ведет добычу золота на двух шахтах. В этом году компания планирует добыть до 67 тыс. унций золота.

Вторым по величине собственником компании и членом совета директоров на сайте Anglo Asian Mining указан Джон Сунуну. Он владеет 9%.

Иллюстрация: angloasianmining.com.Иллюстрация: angloasianmining.com.

Anglo Asian Mining ничего не сообщает, но Джон Сунуну был главой администрации Белого дома при Джордже Буше — старшем, а ранее шесть лет занимал пост губернатора Нью-Гэмпшира.

Барбара Буш говорит с Джоном Сунуну. Иллюстрация: twitter.com.Джон Сунуну. Иллюстрация: twitter.com.

Один сын Сунуну, Джон, занимает сейчас кресло сенатора США, а другой, Крис, только переизбрался на второй срок губернатором Нью-Гэмпшира.

В 1991 году, когда Джон Сунуну еще работал главой администрации Белого дома, The Washington Post назвало высокопоставленного чиновника «воздушным Сунуну» за то, что тот использовал самолеты Пентагона для полетов по личным делам — кататься на лыжах или лечить зубы.

«Anglo Asian Mining — не единственное место, где семья Сунуну делает бизнес сегодня. Бывший губернатор также возглавляет совет директоров в канадской Rift Energy, которая получила право бурить на нефть в Кении и пытается добиться того же в Уганде. Тем временем два брата губернатора (сыновья Джона Сунуну), Майкл и Джеймс, заключили в 2015 году многомиллионную сделку по строительству 240-километрового водопровода с региональными властями Кении», — писало три года назад американское региональное издание NHPR из Нью-Гэмпшира.