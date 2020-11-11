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Кабмин определился с новыми главами Одесской, Николаевской и Сумской ОГА

Кабмин определился с новыми главами Одесской, Николаевской и Сумской ОГА

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Кабинет министров, утвердивший на своем заседании введение в стране «карантина выходного дня» до 30 ноября, определился с кандидатами на посты глав трех областных государственных администраций.

Так, главой Одесской ОГА предлагается назначить Гриневецкого Сергея Рафаиловича, Николаевской — Кима Виталия Александровича, а Сумской — Хомы Василия Васильевича.

Сергей Гриневецкий — народный депутат Украины нескольких созывов. Он уже руководил Одесской облгосадминистрацией — с 1998 по 2005 год.

Бизнесмен Виталий Ким, которого предлагается утвердить на посту руководителя Николаевской ОГА, руководил местным штабом «слуг народа» на местных выборов в областном центре.

А кандидат на пост Сумской ОГА Василий Хома ранее работал в Харьковской облгосадминистрации, в том числе, и заместителем руководителя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской облгосадминистраций.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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