Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Когда введут карантин выходного дня в Украине

Когда введут карантин выходного дня в Украине

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 ноября, на заседании Кабинета министров рассмотрят вопрос об установлении в Украине усиленного карантина выходного дня.


Об этом сообщил =AZUGOTuPaVGcc3LZW3rS45wqN1pwzuIwHCf2_0QKpfYeJdUTkAEstm6HOU1ublvQy5HI0kuXSrPEzZnFuBwOZebsKsIF1N1YkULUhAU9veuD_zpYZvh053h5Y9-lRgQyWrDydddPcJAA_-k1Dwb9Slxx&__tn__=%2CO%2CP-R]премьер-министр Денис Шмыгаль. «Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов», — сообщил глава Кабмина на своей страничке в социальных сетях.

С учетом того, что в Украине количество заболевших ежедневно увеличивается более, чем на 10 тысяч человек, дополнительные ограничительные меры могут с большой вероятностью утвердить и «карантин выходного дня» будет ожидать украинцев уже в ближайший уик-энд.

Напомним, что 11 ноября в 23 городах Украины запланированы протестные акции — их объявили работники ресторанного бизнеса и кафе, протестующие против планов правительства ограничить работу.

Не поддержали эту идею Минздрава в Министерстве культуры и Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Так, министр Александр Ткаченко заявил, что из-за введения дополнительных ограничительных мер без работы рискуют сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.

Иллюстративное изображение с Pixabay.

414 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Подозрение на коронавирус у президента Эстонии не подтвердилось
Подозрение на коронавирус у президента Эстонии не подтвердилось
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях
Народные приметы о ссорах: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду
Интеграция не на словах: чего ждать от Лукашенко, и зачем ему вторая АЭС?
Интеграция не на словах: чего ждать от Лукашенко, и зачем ему вторая
На Ставрополье построят 8 детских садов на 2490 мест до конца 2020 года
На Ставрополье построят 8 детских садов на 2490 мест до конца 2020
В Ингушетии работники пищеблоков школ проходят повышение квалификации по организации горячего питания
В Ингушетии работники пищеблоков школ проходят повышение квалификации
Цифровая трансформация в сфере образования должна быть доступна, эффективна и качественна – Людмила Бокова
Цифровая трансформация в сфере образования должна быть доступна,
В России обновился ипотечный рекорд
В России обновился ипотечный рекорд
Менеджер Нурмагомедова сообщил, что спортсмен может провести еще 1 бой
Менеджер Нурмагомедова сообщил, что спортсмен может провести еще 1 бой
Как любимые фильмы влияют на энергетику, и что смотреть, чтобы привлечь счастье
Как любимые фильмы влияют на энергетику, и что смотреть, чтобы
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Якутия увеличит экспорт угля в страны АТР за счет увеличения добычи
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта

Топ на сегодня

Раскритиковавший выборы в США глава Минфина Эстонии сохранил пост
Раскритиковавший выборы в США глава Минфина Эстонии сохранил пост
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на XI Всероссийском форуме «Вместе – ради детей!»
Программы социальных инноваций Волгоградской области представлены на
"С Аллой не поспоришь!": Пригожин поддержал Пугачеву, потребовавшую не пускать Бузову на "Голубой огонек"
"С Аллой не поспоришь!": Пригожин поддержал Пугачеву, потребовавшую
11 ноября пройдет международный онлайн-форум «Школьное питание – источник укрепления здоровья детей. Объединение совместных усилий родителей, школы и государства»
11 ноября пройдет международный онлайн-форум «Школьное питание –
МИД Южной Осетии: Российские миротворцы принесут стабильность в Карабах
МИД Южной Осетии: Российские миротворцы принесут стабильность

Еще по теме

Карантин выходного дня в Украине могут ввести уже со следующей недели
Работники ресторанов и кафе объявили в Украине масштабную акцию протеста против «карантина выходного дня»
Локдаун будет трудно перенести малому и среднему бизнесу, - Степанов
В Украине продлили карантин до конца года, ограничения усилили