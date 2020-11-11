Когда введут карантин выходного дня в Украине

Алексей Вольцев

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В среду, 11 ноября, на заседании Кабинета министров рассмотрят вопрос об установлении в Украине усиленного карантина выходного дня.

Об этом сообщил =AZUGOTuPaVGcc3LZW3rS45wqN1pwzuIwHCf2_0QKpfYeJdUTkAEstm6HOU1ublvQy5HI0kuXSrPEzZnFuBwOZebsKsIF1N1YkULUhAU9veuD_zpYZvh053h5Y9-lRgQyWrDydddPcJAA_-k1Dwb9Slxx&__tn__=%2CO%2CP-R]премьер-министр Денис Шмыгаль. «Полный перечень ограничений на заседании правительства представит министр здравоохранения Максим Степанов», — сообщил глава Кабмина на своей страничке в социальных сетях.

С учетом того, что в Украине количество заболевших ежедневно увеличивается более, чем на 10 тысяч человек, дополнительные ограничительные меры могут с большой вероятностью утвердить и «карантин выходного дня» будет ожидать украинцев уже в ближайший уик-энд.

Напомним, что 11 ноября в 23 городах Украины запланированы протестные акции — их объявили работники ресторанного бизнеса и кафе, протестующие против планов правительства ограничить работу.

Не поддержали эту идею Минздрава в Министерстве культуры и Комитете ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Так, министр Александр Ткаченко заявил, что из-за введения дополнительных ограничительных мер без работы рискуют сотни тысяч граждан, а экономика лишится от 2% до 4% ВВП.

Иллюстративное изображение с Pixabay.