«Он спасал людей от КОВИДа, и смертельный вирус не простил ему…»: умер легендарный врач

Лидия Мартынова

Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Днепре умер известный врач — заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко.

«Он спасал людей от ковида, и смертельный вирус не простил ему… Вчера остановилось сердце врача. От нас ушел друг и коллега. Заведующий реанимацией новорожденных Борис Павленко», — пишет главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова =AZXOPRDiFr4FgKuiJvQwZHFG3u2p2m7YmILaldyFcI3sXNLRAX5GLgIn8U4Yt3mMKBiS1K-9PPwpgWxYu5QPbygOYXRBLVRDXs9XmL5Lzb_Wo9tng8_pXXTxBNBBH4VGaEI1KScmQsSp56-Xx598Nqf0f-Rrnxv2iTCUxrvcvPBDkQ&__tn__=%2CO%2CP-R]Сергей Рыженко.

Прощание с Борисом Павленко состоится 12 ноября в 10:00 перед центральным входом в терапевтический корпус больницы.

Об умершем медике с теплом вспоминают коллеги, которые не могут поверить в его смерть.

Напомним, что недавно умер выдающийся врач — реаниматолог Феликс Семенович Глумчер. Он скончался «на фоне коронавирусной болезни» на 72-м году жизни.

Фото Бориса Павленко со странички главврача больницы имени Мечникова Сергея Рыженко в соцсетях